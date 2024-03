Tiro con l’Arco: Arcieri Club Lido vincitori al Trofeo Pinocchio

StrettoWeb

Successi per le ragazze della società Catanzarese degli Arcieri Club Lido alla manifestazione sportiva tenutasi a Maida nel fine settimana trascorso, il trofeo Pinocchio fase invernale, gara riservata alle classi giovanili del tiro con l’arco, che ha visto per la prima volta in assoluto l’esordio del compound in questa competizione. L’invito era forte per la società del presidente Messina, la quale, sotto la guida del tecnico Poerio Piterà Edoardo porta sulla linea di tiro due atlete della divisone compound, l’una Falcone Samantha nella classe F” e l’altra Fabio Ludovica nella classe F£.

Come copione sportivo il risultato non manca: gara perfetta per entrambe le ragazze, infatti Falcone Samantha chiude con un tondo 460 su 480 totalizzabili e Fabio Ludovica con un totale di 451.

Soddisfatto il Mister Poerio Piterà Edoardo, il quale si complimenta con le giovani atlete della società, “Le ragazze si sono impegnate in questo fine stagione al massimo, conciliando allenamento e studio, il risultato non era scontato ma era nelle previsioni, infatti due punteggi di tutto rispetto nel settore femminile che sono di buon auspicio per il futuro”.

La società Club Lido è quella che ha vinto più medaglie nel trofeo Pinocchio prima trofeo Topolino, con Antonio Messina, Valentino Elena, Caroleo Alessandro, Caroleo Roberta e ben due medaglie di cui un primo Posto per Anastasia Poerio Piterà e due argenti consecutivi per Francesco Poerio Piterà nelle passate edizioni.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.