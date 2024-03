Tiro con l’Arco, bene gli Arcieri Club Lido nell’ultimo Indoor stagionale

StrettoWeb

Al Palacus di Cosenza, organizzato dalla sezione di tiro con l’arco della Università della Calabria, sotto la direzione sportiva dell’evento di Luigi Palopoli e Nisticò Simona, si è conclusa la stagione indoor Calabrese per il tiro con l’arco, sulla distanza dei 25 metri. All’evento, che si è articolato su due giorni di gara – cioè il 9 e il 10 marzo 2024 – si sono affrontati circa una novantina di atleti, provenienti anche da fuori regione. Alla gara, la società Arcieri Club Lido – accompagnata dal Mister Poerio Piterà Edoardo e dalla supporter organizzativa Gulia Sabrina – ha iscritto 6 arcieri, tanto quanto le medaglie portate a casa dalla società del presidente Messina.

I risultati

Oro e primo posto per Francesco Poerio Piterà che supportato dalla attrezzatura sportiva Gillo Gold Medal, Gas Pro e accessori Arcosport alla fine della gara segna 582 punti, Oro anche per la Allieva Poerio Piterà Anastasia nella divisione compound ma nella classe juniores con un totale di 564 punti, seguita dall’argento di Fabio Ludovica e dal bronzo di Chiarella Vittoria Veneta, la quali a fine gara ottengono l’oro di classe essendo squadra prima classificata. Oro per Poerio Piterà Edoardo nell’arco nudo Master. Ottima 6° posizione per Serafino Valentino nel ricurvo master.

A fine gara ci sono stati i saluti portati dal Rettore dell’Università della Calabria a tutti gli arcieri per l’ottima riuscita dell’evento sportivo. La società club Lido si dice soddisfatta delle prestazioni dei propri arcieri, in quanto sul campo sono emersi gli sforzi fatti durante la stagione indoor appena conclusa. Ora, aggiunge il Mister Poerio Piterà Edoardo, “lavoreremo con i ragazzi per gli impegni sportivi outdoor come il targa e il campagna, con la voglia di dare sempre il massimo e impegnarsi per raggiungere dei buoni risultati”.

