Terrorismo: Menia, ‘espellere Di Cesare da Sapienza’

Roma, 7 mar. (Adnkronos) – “La docente Donatella Di Cesare va espulsa dalla Sapienza. Una professoressa che si è sbilanciata a tal punto da fare l?apologia delle Brigate Rosse non può più ricoprire il ruolo di insegnante”. Lo afferma il seantore di Fratelli d’Italia Roberto Menia.

“Attendiamo di sapere -aggiunge- quali siano i provvedimenti che l?ateneo romano ha in animo di prendere nei suoi confronti ma ci aspettiamo che siano i più severi in assoluto. Le Br sono state un gruppo terroristico sanguinario e tessere la loro apologia significa avallare idealmente e dal punto di vista storico le tragedie che provocarono?.

