Tennis: Atp Miami, Berrettini ko con Murray in tre set

Miami, 20 mar. (Adnkronos) – Matteo Berrettini esce di scena al primo turno del torneo Atp di Miami, ma ha fatto intravedere buone cose. L’azzurro è stato sconfitto dallo scozzese Andy Murray in rimonta in tre set con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-4 in due ore e 47 minuti, avendo accusato anche un malore verso la fine del secondo set con l’intervento del medico. Il 27enne tennista romano ha poi ripreso a giocare perdendo però la sfida.

