Taekwondo, la bella storia di Vincenzo Vlad Iacopino: da quella richiesta in pandemia al primo campionato

Eravamo in piena pandemia, le palestre erano off-limts, ci si poteva allenare soltanto all’aperto. Un gruppo di giovani atleti, i più “anziani”, per non perdere tutto quello che avevano imparato negli anni precedenti e con la speranza di calpestare nuovamente i tatami, accompagnati dai maestri, cercavano di tenere vivo il loro spirito da combattenti.

Durante uno di questi incontri all’aperto, si avvicina un bambino che stava passeggiando col papà. “Posso provare maestro?” e, da quel momento, Vincenzo Vlad Iacopino è un atleta della A.S.D. Taekwondo 2108 Reggio Calabria. Sono passati circa quattro anni e oggi, 10 marzo, presso il palazzetto dello sport “Palagallo” di Catanzaro, Vincenzo Vlad ha partecipato al suo primo campionato regionale di ParaTaekwondo conquistando uno splendido 1° posto e laureandosi campione regionale.

La prima vittoria

Vincenzo Vlad, atleta di ParaTaekwondo categoria P20 (atleti con disturbi del neuorosviluppo), ha saputo dimostrare estrema padronanza nell’eseguire il 4° Taegeuk, rimanendo concentrato per tutta l’esecuzione e non lasciandosi intimorire dal pubblico, che, a conclusione della performance, gli ha tributato un caloroso applauso.

La A.S.D. Taekwondo 2018 Reggio Calabria, che svolge gli allenamenti presso la A.S.D. Dinamyca Palestre guidata dal direttore tecnico Salvatore Chiovaro e dal tecnico Abdelaziz Lahbiri, con la conquista del titolo di campione regionale di ParaTaekwondo di Vincenzo Vlad Iacopino ha messo un ulteriore tassello nella crescita di questa disciplina sul nostro territorio e sottolineato il valore dell’inclusione nello sport e, nello specifico, nella disciplina del Taekwondo.

