Swisscom acquista Vodafone Italia per 8 miliardi di euro

StrettoWeb

“Swisscom ha stipulato accordi vincolanti con il gruppo Vodafone per l’acquisizione del 100% di Vodafone Italia per 8 miliardi di euro con l’obiettivo di integrarla con Fastweb, la sua controllata in Italia. La combinazione di infrastrutture mobili e fisse complementari di alta qualità, nonché delle competenze e asset di Fastweb e Vodafone Italia, darà vita ad un operatore convergente leader in Italia”. Lo annuncia Swisscom in una nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.