Sud Sudan: attacco a convoglio umanitario Wpf, 1 morto

StrettoWeb

Giuba, 11 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Almeno una persona è morta in un attacco di uomini armati contro un convoglio umanitario, che secondo le prime informazioni apparteneva al Programma alimentare mondiale (Wfp), nella contea sud sudanese di Duk, nello stato di Junqali. Il ministro dell’Informazione, Elizabeth Nyadak John, ha precisato che la vittima era una cittadina somala, che doveva consegnare cibo e aiuti umanitari, riferisce l’emittente sud sudanese Radio Tamazuj.

“Un convoglio di dieci camion aveva lasciato la capitale dello stato per portare cibo nella parte settentrionale. Sfortunatamente, l’ultimo dei dieci camion è stato attaccato da assalitori e il suo conducente è stato ucciso sul posto, mentre il suo compagno ha camminato per cinque ore per evitare morte”, ha riferito la radio.

Nyadak, che ha condannato i fatti, ha affermato che si tratta di un attacco premeditato con l’obiettivo di bloccare la consegna di cibo alle persone bisognose. “Il camion non è stato preso. Hanno preso di mira gli ultimi camion, che trasportavano cibo, sparando alle ruote e poi all’autista in testa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.