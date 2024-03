Grande successo dei reggini di Esperienza Nuoto a Catanzaro: i nomi dei qualificati

StrettoWeb

Nelle giornate del 2 e 3 marzo a Catanzaro, nella piscina di Poligiovino, si sono svolte le Finali Regionali FIN esordienti A e esordienti B, atleti dagli 8 ai 12. A seguito di due prove tempi, svoltesi rispettivamente il 25 e 26 novembre 2023 e il 20 gennaio 2024, sono stati selezionati i primi 18 atleti in ogni gara e in ogni categoria.

Della società “Esperienza Nuoto” del Centro Sportivo “Andrea Maria” di Pentimele, si sono qualificati, nella categoria esordienti A:

Alebell Caridi Jass

Gangemi Paolo

Gurnari Rosario

Iorfida Stefano

Ripepi Antonino

Spadaro Salvatore

Nella categoria esordienti B:

Laganà Greta

Melissari Olga

Musolino Ginevra

Panzera Michele

Rodà Giada

Votano Luca

Grandi i risultati portati a casa dagli atleti reggini: infatti, su 12 società partecipanti con esordienti, “Esperienza Nuoto” si è posizionata al 2° posto nella categoria esordienti B e al 10° posto nella categoria esordienti A. Traguardo, questo, reso possibile grazie alle numerose vittorie conseguite dai suoi atleti, come la prima posizione nella staffetta mista esordienti B femminile e il quarto posto sia nella staffetta mista esordienti A maschile sia nella staffetta stile libero esordienti A maschile.

La soddisfazione del co presidente e coach Emon Ferruggiara

“Questa finale regionale è per me motivo di grande orgoglio – dichiara il co presidente e coach Emon Ferruggiara – per i nostri ragazzi e per la nostra società è un traguardo davvero importante, che ci ripaga del duro lavoro e dei faticosi sacrifici”.

