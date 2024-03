Stupro Palermo, arriva la prima condanna: la pena per il minorenne

StrettoWeb

Ci sono novità in merito al processo per lo stupro di gruppo avvenuto a Palermo lo scorso 7 luglio, quando alcuni ragazzi hanno violentato una 19enne in un cantiere abbandonato del Foro Italico. E’, infatti, arrivata la prima condanna, quella nei confronti dell’unico minorenne coinvolto nell’abuso. Il gup del tribunale per i minorenni ha condannato a 8 anni e 8 mesi il minorenne.

Il processo si celebrava con il rito abbreviato e il pm aveva chiesto una condanna a 8 anni. Anche gli altri sei ragazzi, ma maggiorenni, hanno chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato: si tratta di Angelo Flores, Cristian Barone, Gabriele Di Trapani, Christian Maronia, Samuele La Grassa, Elio Arnao. Il rito abbreviato si terrà ad aprile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.