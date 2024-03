Gli studenti della scuola “Einaudi-Alvaro” di Palmi in visita all’Università Mediterranea

StrettoWeb

Il 22 marzo presso l’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, Dipartimento di Scienze Forestali ed Ambientali, studenti delle classi Terze, Quarte e Quinte dell’Istituto Tecnico Agrario “Einaudi-Alvaro” di Palmi hanno potuto partecipare, nell’ambito dei percorsi PCTO, a un’importante esperienza formativa, di alto valore didattico e orientativo, arricchita da un evento fortemente simbolico come la messa a dimora di un albero.

L’evento, fortemente voluto e promosso dalla Dirigente Scolastica prof.ssa Eva Raffaella Nicolò, ha coinvolto anche l’Ordine Professionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Reggio Calabria ed è stata anche l’occasione per presentare l’offerta formativa del dipartimento di Scienze Forestali e Ambientali dell’Ateneo reggino. Un’iniziativa molto apprezzata dagli studenti dell’ITA di Palmi e dai docenti accompagnatori, anche per la stretta connessione tra il loro percorso di studi e i contenuti, teorici, orientativi ed esperienziali, dell’uscita didattica proposti dalla Mediterranea in collaborazione con l’Ordine Professionali dei Dottori Agronomi e Forestali.

