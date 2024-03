“Un sorriso per i bambini”, giunge al 4° anno la raccolta solidale a cura di Kaori Mariangela

StrettoWeb

L’iniziativa “Un sorriso per i bambini” giunge al quarto anno: si tratta di una raccolta solidale a cura di Kaori Mariangela. L’appello alla comunità reggina da parte di Kaori: “dal 2020 la raccolta per i bambini malati a cura mia, 4 anni di intensa attività solidale che ho intrapreso insieme al mio papà , Michele Calabrò, ci teniamo particolarmente a regalare un sorriso a chi si trova in difficoltà. Negli anni passati donati ogni anno giochi e uova di Pasqua sia all’ospedale Morelli che al Gom, quest’anno vogliamo incrementare quanto raccolto, pertanto chiediamo alla cittadinanza di partecipare numerosa. Tutte le info le troverete nella pagina Facebook Kaori Mariangela ed al numero di telefono 348 839 2520. Vi aspettiamo numerosi , forza Reggio, forza reggini, regaliamo un sorriso ai bimbi della nostra città”.

