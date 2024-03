“Sicily Football Cup”: mercoledì la presentazione a palazzo Zanca

StrettoWeb

Mercoledì 27 marzo, alle ore 16.30, presenti il sindaco di Messina, Federico Basile, e l’assessore alle Politiche Sportive Massimo Finocchiaro, si terrà nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca la conferenza stampa di presentazione della sesta edizione del torneo “Sicily Football Cup”. La manifestazione di calcio giovanile, patrocinata e supportata dal Comune di Messina ed organizzata da Tornei giovanili Sicilia, è in programma per la prima volta a Messina e provincia dal 28 al 31 marzo ed è riservata alle categorie con fascia d’età dal 2007 al 2016.

Nel corso dell’incontro con la stampa, moderato dal giornalista Francesco Casicci e a cui prenderà parte il presidente del Comitato Regionale Sicilia Sandro Morgana, saranno illustrati contenuti e modalità di svolgimento del torneo che si svolgerà in città presso L’ambiente Stadium. Ai nastri di partenza del torneo, che avrà luogo anche in nove impianti della provincia messinese, parteciperanno 161 squadre, 70 società e oltre 2500 atleti, in rappresentanza, oltre che del territorio regionale e nazionale, di Albania, Germania, Grecia, Inghilterra, Kosovo, Malta, Slovacchia e Romania.

