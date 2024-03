Sicily Beach Volley lotta ma perde contro Raffaele Lamezia

StrettoWeb

Continua a crescere la Sicily F.lli Anastasi che in una partita complicata, ma giocata tra le mura amiche del PalaCampagna, vince il suo primo set ai vantaggi della stagione, il quarto dell’anno e sono tutti arrivati in casa. Una partita dove per larghi tratti della gara tiene testa alla formazione Raffaele Lamezia che è una delle big del girone I, alla vigilia della sfida era al quarto posto in classifica.

La partita

Coach Santacaterina inizia con il sestetto che vede Sulfaro in regia, al posto di un Giliberto che fa i conti con un problema fisico, e Amagliani suo opposto, in posto 4 Mazza e Marco Alaimo, centrali Rizzo e Ciaramita con Alberto Alaimo libero. A partita in corso spazio ci sarà spazio per tutti, i più testati sono però Bartolomeo e Morisciano per quest’ultimo, ultimo arrivato in casa tirrenica, oggi l’esordio ed è stato schierato nel ruolo di opposto. In doppia cifra terminano per i locali Carmelo Mazza, top scorer con 15 punti, ma in doppia cifra vanno anche i centrali Ciaramita e Rizzo, 10 punti a testa per i due. La partita è stata giocata punto a punto ed è stata molto combattuta anche se in diverse occasioni gli animi si sono scaldati per chiamate che i giocatori in campo, da entrambe le parti, credono li abbiano sfavoriti.

Nel primo parziale i padroni di casa provano a restare in scia agli ospiti che piazzano però lo sprint nel finale e chiudono per 19-25. Il secondo set vede nuovamente le squadre proseguire punto a punto, si arriva così ai vantaggi dove i tirrenici riescono a prevalere 27-25, primo set vinto ai vantaggi in stagione, riequilibrando la partita. Nel terzo inizia bene la Sicily F.lli Anastasi che prova la fuga avanti di un break e con la forbice che si allarga fino al 12-9, segue però un black out con Lamezia che ne approfitta e infila sette punti consecutivi. Passa a condurre sul 12-16 e non si guarda più indietro vincendo il parziale per 16-25. Nel quarto set la formazione di casa si ritrova sotto 5-8 ma reagisce e tenta l’aggancio fermandosi sull’8-9. Inizia un tira e molla con i calabresi che mantengono un minimo di vantaggio fino alle fasi finali dove la Sicily F.lli Anastasi annulla un primo match point sul 20-24, ma capitola sul secondo per 21-25.

Il tabellino

Parziali: 19-25, 27-25, 16-25, 21-25.

Arbitri: Rosa Privitera & Rossella Squillaci.

Sicily Bvs F.lli Anastasi: Sulfaro 3, Morisciano 4, Alaimo A. 0, Amagliani 8, Alaimo M. 2, Rizzo 10, Cucca 0, Mazza 15, Ciaramita 10, Bartolomeo 3, Giliberto 0.

Allenatore: Tino Santacaterina.

Raffaele Lamezia: Bruni, Graziano, Miceli, Vaiana, Lorusso, Porfida, Palmieri, Bonati, Ribecca, Salmena, Strangis, Pujia, Sacco, Paradiso.

Allenatore: Salvatore Torchia.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.