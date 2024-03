Incredibile in Serie C: arrestato un calciatore, Carabinieri nel ritiro della squadra

StrettoWeb

Incredibile quanto accaduto nelle ultime ore in Serie C. Il Pescara, infatti, continua a vivere settimane delicate. Prima le dimissioni forzate di mister Zeman per motivi di salute, poi i manichini allo stadio con il volto del Presidente Sebastiani, ora l’arresto di un calciatore. Il giovane Luca Sasanelli, infatti, è finito agli arresti domiciliari, in seguito all’irruzione delle forze dell’ordine nel ritiro della squadra biancazzurra. Il reato sarebbe quello di violenza domestica.

A confermare la notizia, un comunicato del club. “La Delfino Pescara 1936 Spa, preso atto di quanto emerso in merito al proprio tesserato Luca Sasanelli, attinto da misura cautelare per fatti di vita privata, attende di conoscere gli esiti e gli accertamenti della magistratura inquirente, a seguito dei quali valuterà i successivi passaggi procedurali”.

