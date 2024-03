La scuola “Panella-Vallauri” in visita al Museo dello Sport: benvenuta Primavera, tra orchidee e lotta

StrettoWeb

La “Fortitudo 1903” ha invitato gli alunni dell’Istituto Tecnico Panella/Vallauri nel Centro Sportivo “Matteo Pellicone” di Reggio Calabria per festeggiare il primo giorno di primavera dell’anno 2024, visitare il Museo dello Sport e praticare un’ora di Lotta Libera. Gli alunni, accompagnati dalla Prof.ssa Marilena D’Arrigo, hanno ripulito e predisposto un’aiuola dove hanno piantato un’orchidea del tipo Cymbidium.

Dopo aver visitato l’ortobotanico della “Pagoda”, ricco di banani, di annoni, di aranci, di mandarini cinesi, di ulivi, di bergamotti ed altre piante esotiche e mediterranee, gli alunni si sono recati al primo piano dell’impianto sportivo per ammirare i trofei, le coppe, le medaglie divenuti reperti artistici e storici della “Fortitudo 1903”, fondata dal Cardinale “Gennaro Portanova”.

A seguire, gli alunni si sono recati sul tappeto di Lotta per allenarsi assieme all’atleta Francesco Gatto nell’esecuzione di tecniche basilari che possono essere utilizzate per autodifesa e per mantenersi in ottima forma fisica, quindi, esercizi acrobatici, tecniche di atterramento ed immobilizzazione.

La giornata “Benvenuta Primavera” è una delle attività previste nel protocollo d’intesa siglato tra la Dirigente dell’Istituto Panella-Vallauri, Prof.ssa Teresa Marino, e il Presidente della “Fortitudo 1903”, Prof. Riccardo Partinico, per offrire agli alunni l’ampliamento dell’offerta formativa.

