Sciopero treni, viaggiatori a rischio: caos in Italia, quanto dura e quali disagi provoca alla circolazione

Il nuovo sciopero dei treni del personale di Ferrovie dello Stato ha provocato il caos in Italia, eppure ancora non è iniziato. La mobilitazione è stata proclamata da alcune sigle sindacali autonome, (Cub Trasporti, Sgb e Usb) e potrebbe “avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni Regionali di Trenitalia“. L’agitazione parte da stasera alle 21 e durerà fino alle 21 di domenica, spiegava il gruppo in una nota. 24 ore di possibili disagi alla circolazione, dunque. Anche perché “gli effetti, in termini di cancellazioni e ritardi, potranno verificarsi anche prima e protrarsi oltre l’orario di termine degli scioperi. L’agitazione sindacale – spiega Trenitalia – può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”.

Info su rimborsi

“I viaggiatori potranno richiedere il rimborso del biglietto secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Trasporto di ciascun vettore, consultabili sul sito delle singole Imprese Ferroviarie. Informazioni su collegamenti e servizi attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti. Restano garantite alcune corse nazionali e i treni regionali negli orarie più utilizzati dai pendolari, tra le 6 e le 9 e tra le 18 e le 21″.

