Clamoroso Sarri: l’allenatore si è dimesso dalla Lazio

Ultim’ora clamorosa in Serie A: Maurizio Sarri ha deciso di rassegnare le dimissioni da allenatore della Lazio. La notizia arriva all’indomani dello stop interno contro l’Udinese, che lotta nei bassifondi della classifica. Non la prima sconfitta all’Olimpico, quest’anno, come confermato da un cammino recente negativo (quattro sconfitte nelle ultime cinque) e anche da una classifica tutt’altro che rassicurante e lontana dall’Europa che conta.

Il tutto mentre l’anno scorso era arrivata la qualificazione in Champions, che nella stagione attuale ha portato fino agli ottavi di finale, con la vittoria all’andata contro il Bayern Monaco, capace poi di ribaltare al ritorno.

