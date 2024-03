Sardegna: Todde, ‘trovati 3 mld non investiti, da manager licenzierei dirigente che fa così’**

StrettoWeb

Roma, 3 mar. (Adnkronos) – “In Sardegna ha funzionato il progetto in cui abbiamo messo al centro le priorità dei sardi, la sanità, i trasporti, il voler permettere ai giovani di non dover lasciare la regione. La giunta precedente ha lasciato in cassa tre miliardi, sono fondi non investiti. Ragionando da manager se io avessi avuto dirigente che lascia 3 miliardi non investiti, lo avrei licenziato. I disagi oggi sono legati al fatto di non aver programmato e trasformato quei soldi in progetti per rendere migliore la vita dei sardi”. Così Alessandra Todde a In Mezz’ora su Rai3.

