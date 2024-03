StrettoWeb

Toronto, 2 mar (Adnkronos) – “Sul riconteggio aspettiamo, non lo so. E’ una decisione che non voglio prendere adesso, valuteremo”. Lo ha detto Giorgia Meloni a proposito delle elezioni in Sardegna, spiegando tra l’altro: “Non sono pentita della scelta del candidato”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.