Sanità Mulè (Fi), ‘pediatri non solo medici, ma angeli custodi’

StrettoWeb

Roma, 15 mar.(Adnkronos) – “Il ruolo, anzi la missione che svolgono i pediatri di famiglia rappresenta un valore fondamentale per la società. Sono gli angeli custodi di genitori che trovano in loro un porto sicuro per la salute dei propri figli”. Lo ha dichiarato Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, nel corso del suo intervento in occasione del congresso della Federazione italiana medici pediatri.

“Va dato atto alla Federazione italiana medici pediatri guidata dal presidente Antonio D?Avino -ha sottolineato- di rappresentare questo esercito composto da circa seimila medici con un approccio che non è mai legato a rivendicazioni sindacali ma a un dovuto riconoscimento delle loro professionalità. L?ho verificato nel percorso della redazione, approvazione e messa in pratica della legge a mia prima firma che introduce, prima volta nel mondo, lo screening per rilevare in età pediatrica gli anticorpi del diabete di tipo uno e della celiachia”.

“I pediatri di famiglia sono stati e saranno un alleato fondamentale – ha concluso- affinché la legge abbia successo. Ma sono già altri i campi in cui i pediatri di famiglia dimostreranno quanto siano centrali e fondamentali per la salute dei bambini e per la tranquillità di milioni di genitori?.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.