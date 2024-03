Sanità: Castellone (M5S), ‘dati su aggressioni drammatici, tutelare personale sanitario’

StrettoWeb

Roma, 12 mar. – (Adnkronos) – “I dati diffusi oggi dal ministero della Salute e raccolti dall?Osservatorio sulle aggressioni al personale sanitario, che abbiamo istituito nella scorsa legislatura, sono davvero drammatici: nel nostro Paese sono state oltre 16mila le aggressioni al personale sanitario nel 2023, e il 70% delle aggressioni ha avuto come vittime delle donne. Sono stati aggrediti in un anno oltre 16.000 medici, infermieri, professionisti del nostro servizio sanitario nazionale che ogni giorno non solo fanno turni massacranti, lavorando sotto organico, ma mettono anche a rischio la loro vita per salvare la nostra. Il 40% degli infermieri ha dichiarato di aver ricevuto almeno un’aggressione nell’ultimo anno, di cui il 26% sono fisiche. Un fenomeno in crescita di cui sono molto preoccupata”. Così la vice presidente del Senato Mariolina Castellone su Facebook.

“Bisogna continuare a sensibilizzare, ma soprattutto – continua – c’è bisogno di azioni concrete. Per proteggere il nostro personale sanitario abbiamo approvato nella scorsa legislatura una legge, la legge 113/2020 fortemente voluta dall?allora ministra Giulia Grillo che ha aggravato le pene per chi commette questo reato ed ha introdotto, con mio emendamento, la procedibilità d?ufficio. Questa legge ora va applicata. Serve che le aziende si facciano parte attiva per garantire la procedibilità d?ufficio anche quando chi subisce l?aggressione non denuncia e serve che i cittadini conoscano le conseguenze alle quali vanno incontro se commettono questo tipo di reato: fino a 16 anni di carcere e multe per migliaia di euro”.

