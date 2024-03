Russia: Tajani, ‘informarsi prima di partire a Pasqua in Paesi poco sicuri’

StrettoWeb

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – “In Italia abbiamo alzato il livello di sicurezza e di prevenzione. Abbiamo arrestato tre palestinesi qualche giorno fa. Ma consigliamo agli italiani all’estero e a chi partirà a Pasqua, di rinviare i viaggi a Mosca ed evitare eventualmente luoghi dove c’è grande presenza di pubblico. Lo abbiamo detto fin dall’8 di marzo”. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Tg2 Italia Europa, parlando del rischio attentati in Italia e delle precauzioni da adottare prima di partire all’estero, dopo l’attentato di venerdì al Crocus City Hall, nei pressi di Mosca.

“‘Viaggiare Sicuri’ – ha continuato il ministro – è l’app del ministero degli Esteri per essere informati sui rischi e abbiamo anche siti web con tutte le informazioni aggiornate minuto per minuto: i siti dell’Unità di Crisi della Farnesina e del ministero degli Esteri ‘Viaggiare sicuri’ e ‘Dove siamo nel mondo’. Fuori dai confini italiani, è bene informarsi prima di viaggiare e, se qualcuno vuole andare in un Paese straniero a rischio, è meglio che cambi destinazione”.

“Non ci sono pericoli particolari per i turisti nell’alto Mar Rosso – ha detto ancora Tajani – I rischi sono per i mercantili. La missione Aspides, presente nell’area, ha già abbattuto 3 droni Houthi e ha scortato una quarantina di navi mercantili da Suez al Mar Rosso. Sta funzionando e protegge le navi e il commercio internazionale. Da novembre a oggi c’è stato un calo del 40 per cento delle navi transitate attraverso Suez. Il calo nei nostri porti è stato del 2-3 per cento, un calo assolutamente contenibile. L’importante è non abituarsi a non passare da Suez passando invece dal Capo di Buona Speranza, favorendo in tal modo i porti nord europei e non i nostri. Aspides serve anche a garantire l’export e il traffico nei nostri porti.

