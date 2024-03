StrettoWeb

Roccalumera è in lutto per la morte prematura della giovane Simona Sturiale. Il sindaco Pippo Lombardo ha proclamato il lutto cittadino per domani quando alle 15: 30 nella Chiesa Santa Maria della Catena si svolgeranno i funerali.

La ragazza era ricoverata al Policlinico di Messina a causa di gravi problemi di salute.

