Risultati Serie B Volley: la Domotek fa 15 su 15, è prima incontrastata | CLASSIFICA

Prosegue la marcia trionfale della Domotek Volley Reggio Calabria. I reggini battono anche la Ciclope Volley Bronte, seconda forza del campionato, inanellando la 15ª vittoria in 15 gare disputate. Tutte ottenute per 3 set a 0. Cammino immacolato che certifica il primo posto in classifica a +11 proprio sui siciliani. Il prossimo turno i ragazzi di coach Polimeni potranno riposare per ricaricare le pile.

I risultati della 17ª Giornata di Serie B Nazionale Girone I

Sabato 2 marzo

Ore 17:00

Domotek Volley-Ciclope Volley Bronte 3-0

Ore 18:00

Costa Dolci Papiro CT-Tonno Callipo VV 3-1

Ore 19:00

Bisignano Group-Sicily F. Anastasi ME 3-0

Domenica 3 marzo

Ore 18:00

Paomar Volley SR-Datterino Volley Letojanni 3-0

Ore 18:30

Raffaele Lamezia CZ-Systemia Viagrande CT 3-1

Riposo: Re Borbone Palermo, Aquila Bronte

Classifica Serie B Nazionale Volley Girone I

Domotek Volley 45 Ciclope Volley Bronte 34 Pomar Volley SR 32 Raffaele Lamezia CZ 26 Aquila Bronte 26 Datterino Letojanni 25 Tonno Callipo VV 18 Bisignano Group 15 Re Borbone Palermo 15 Costa Dolci Papiro CT 12 Systemia Viagrande CT 9 Sicily F. Anastasi ME 1

Il programma della 18ª Giornata di Serie B Nazionale Girone I

Sabato 9 marzo

Ore 18:00

Systemia Viagrande CT-Paomar Volley SR

Datterino Volley Letojanni-Bisignano Group

Ore 19:00

Tonno Callipo VV-Aquila Bronte CT

Domenica 10 marzo

Ore 18:00

Sicily F. Anastasi ME-Raffaele Lamezi CZ

Ciclope Volley Bronte-Re Borbone Palermo

Riposo: Domotek Volley RC, Costa Dolci Papiro

