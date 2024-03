Riforme: Rojc (Pd), ‘tutelare minoranze linguistiche in l.elettorale’

StrettoWeb

Roma, 27 mar. (Adnkronos) – ?La legge elettorale per le Camere dovrà essere ispirata, oltre che al principio di rappresentatività, anche alla tutela delle minoranze linguistiche. E? quanto stabilisce un emendamento a prima firma del senatore Durnwalder che ho sottoscritto e che è stato appena approvato all?unanimità nel corso dell?esame del ddl sul Premierato, nella Commissione Affari costituzionali. Con i colleghi del Pd componenti della Prima, Dario Parrini, Valeria Valente e Andrea Giorgis, abbiamo votato questa proposta emendativa fondamentale per garantire anche in futuro le prerogative delle minoranze linguistiche nella composizione del Parlamento?. Lo dice la senatrice del Pd Tatiana Rojc.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.