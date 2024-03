Riforme: Meloni, premierato non riguarda né me né Mattarella, ma futuro nazione’

StrettoWeb

Roma, 19 mar. (Adnkronos) – Il presunto tentativo “di schermarsi dietro la benevolenza del presidente della Repubblica” per attaccare il premierato “non regge perché questa riforma costituzionale, in ogni caso, entrerà in vigore nella prossima legislatura. Praticamente, tra una cosa e l?altra, nel 2028. Ora, nel 2028 sono contenta che la sinistra dia per scontato che ci sarà ancora Giorgia Meloni, si vede che non si vedono proprio messi benissimo? Ma insomma, non lo darei per scontato. E dico di più: nel 2028 anche il mandato del presidente Mattarella sarà verso il termine, quindi questa riforma non riguarda né Giorgia Meloni né Sergio Mattarella”. Il premierato “non riguarda il presente: questa è una riforma sul futuro della nazione ed è su questo che gli italiani saranno chiamati a decidere che cosa vogliono fare”. Lo dice Giorgia Meloni in un’intervista ad Agorà, su Rai3.

