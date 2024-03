Riforme: Casellati, ‘con senatori a vita tenute in piedi maggioranze di due persone’

StrettoWeb

Roma, 12 mar. (Adnkronos) – “I senatori a vita non esistono in nessun paese al mondo. Noi abbiamo fatto delle scelte, avere cariche elettive che vengono dal popolo. Senza nulla togliere al valore dei senatori a vita, queste sono persone comunque nominate. E spesso hanno tenuto in piedi maggioranze fatte di due persone”. Così il ministro delle Riforme Maria Elisabetta Alberti Casellati, intervenendo all’incontro sul premierato organizzato a Roma dalla Uil.

