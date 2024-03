Regionali: Ricci (Pd), ‘sfide importantissime, con Schlein fino in fondo’

StrettoWeb

Roma, 8 mar. (Adnkronos) – “Non solo l’Abruzzo, il cui voto è atteso nei prossimi giorni. Il centrosinistra ha dinanzi a sé sfide elettorali importantissime e il nostro compito è sostenere la nostra segretaria, Elly Schlein, fino in fondo”. Così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, presidente di Ali-Autonomie Locali Italiane, intervenendo a Rainews.

“Il clima è cambiato, già dall’Abruzzo potrà arrivare un risultato positivo per il centrosinistra. E i nodi sui quali gli elettori potrebbero scegliere di non confermare la fiducia al centrodestra potrebbero essere quelli della sanità, che mostra alti dati di mobilità passiva e liste d’attesa lunghissime, dei trasporti e della ricostruzione post-sisma ferma al 75%”, ha concluso Ricci.

