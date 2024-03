Regionali Abruzzo, Marsilio chiude la campagna elettorale: “non si può tornare ai tempi bui”

StrettoWeb

Il centrodestra chiude la campagna elettorale in Abruzzo con il candidato presidente Marco Marsilio, ed alcuni presidenti di regione. “Non si può tornare ai tempi bui”, ha detto Marsilio all’Aquila. Ad aprire l’evento sono stati i quattro presidente di Regione del Centro Italia ed il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. “Questa Regione non può tornare indietro, non può tornare nella palude del Pd, nelle mani dei comunisti”, ha detto il ministro dal palco. Il governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, si è detto “convinto che l’Abruzzo deciderà di continuare sulla strada che cinque anni fa gli ha permesso di diventare protagonista in Italia e in Europa”.

Marsilio attacca gli avversari: “li manderemo a dormire presto: all’una di notte saremo già con 10 punti di vantaggio e non recupereranno mai”, promette chiudendo il comizio.

