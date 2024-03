Reggio, studenti del “Galilei-Pascoli” alle finali nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo | NOMI

StrettoWeb

Dopo ben due fasi di competizione, presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria, gli studenti dell’Istituto “Galilei – Pascoli” si sono distinti nelle prove di accesso alle finali nazionali dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Lo studente di III^A Christian Quaceci si è aggiudicato il primo posto nella cat. S3, terza media, assicurandosi un posto alle finali nazionali che si terranno il prossimo 19 maggio, seguito a ruota da Alfredo Curia di III^C.

Le soddisfazioni non sono mancate neanche nelle altre categorie: secondo posto per Paolo Miceli IIC e per Emilia Pileggi I^D, rispettivamente nelle categorie S1 e S2. Risultati d’eccellenza anche alla Scuola primaria con il secondo posto dell’alunno Alessandro Nordo nella categoria P5.

Massima soddisfazioni per i docenti: Prof. Antonino Nicolò, referente delle competizioni scientifiche per l’Istituto, che ha preparato gli alunni alla competizione e per l’Ins. Zimbalatti Francesca della scuola primaria “Pascoli”, docente di matematica della classe quinta. Grande orgoglio per il Dirigente Scolastico, Avv. Lucia Zavettieri, assente alla competizione poiché, nelle stesse ore, insignita del premio Anassilaos “Mimosa – Una vita per la scuola”, che ha dedicato proprio ai suoi studenti dell’Istituto Comprensivo “Galilei – Pascoli” il prestigioso premio ricevuto.

