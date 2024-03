StrettoWeb

Ancora successi per gli studenti del Liceo Scientifico Leonardo da Vinci: Demetrio Campolo (5H, canale lingua italiana) e Mattia Goso (VB, canale lingua straniera), dopo aver vinto la fase regionale saranno, infatti, due dei quattro studenti che rappresenteranno la Calabria alle finali nazionali delle Olimpiadi di Filosofia. Ottimi anche i piazzamenti di Enrico Cirillo (5H) e Giovanni Paolo Leuzzo (5H). I ragazzi hanno sviluppato le proprie singole trattazioni soffermandosi sugli ambiti politico e gnoseologico-teoretico, facendo riferimento anche ad autori quali Platone, Aristotele, Cartesio, Hobbes, Locke, Hegel e Rawls.

Il successo degli studenti del Leonardo da Vinci, alunni dei proff. Antonietta Palma e Giorgio Sottilotta, si innesta in un percorso virtuoso contrassegnato dalla continuità. Senza menzionare i successi ottenuti in campo nazionale e internazionale negli ultimi 20 anni, soltanto lo scorso altri due studenti erano stati finalisti nazionali; lo stesso Mattia Goso, sempre per il canale in lingua straniera, e Biagio Consiglio, risultato addirittura primo classificato alle nazionali.

La soddisfazione del Dirigente Scolastico Francesco Praticò

Ha espresso grande soddisfazione il Dirigente Scolastico, Francesco Praticò, per il quale il nuovo successo degli studenti della scuola “è il risultato della qualità didattica del Liceo L. da Vinci e frutto della eccellente formazione in progress degli studenti, che hanno mostrato una volta di più di essere capaci di spiccato senso critico e di sapersi misurare con le sfide concettuali relative alla complessità del nostro tempo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.