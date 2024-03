Reggio, la scuola “Spanò-Bolani” campione provinciale di basket ai giochi sportivi studenteschi

StrettoWeb

“Uno straordinario successo ha accompagnato la partecipazione degli studenti della scuola secondaria di primo grado “Spano – Bolani” di Reggio Calabria, campione provinciale di basket ai giochi sportivi studenteschi“. Il consigliere comunale Pino Cuzzocrea esprime il suo plauso per i risultati conseguiti nei giorni scorsi dalla scuola reggina nell’ambito della fase provinciale dei campionati sportivi studenteschi che hanno portato sul podio al primo posto il Bolani.

Per ciò che riguarda il basket, le squadre coordinate dal team docente di scienze motorie e sportive composto dalle Professoresse Adele Sergi, Stefania Pellegrino, Tiziana D’Ottavio e Maria Cristina Ferrera, hanno raggiunto orgogliosamente questo brillante risultato con sacrificio, impegno negli allenamenti e tanta voglia di giocare con il grande rispetto di tutti i valori veri e umani di lealtà, amicizia e responsabilità comune e che solo lo sport riesce a dare.

La squadra della categoria cadette composta dalle allieve Francesca Cuzzocrea, Ludovica Lento, Emily Bernardez, Aarushi Hirkiar e la squadra della categoria cadetti composta da Gabriele Amendolia, Annunziato Caccamo, Emanuele Pensabene e Demetrio Martino hanno gareggiato ponendo sempre in evidenza lo spirito di squadra, di collaborazione e di grande motivazione regalandosi e regalando al pubblico, il prestigioso risultato.

Successi anche nella corsa campestre

Successo dei ragazzi dello Spanò Bolani anche a Roccella per la disciplina della Corsa Campestre. Anche in questo caso gli atleti sono stati seguiti dal team delle docenti di scienze motorie. Tra le numerose scuole presenti e provenienti da tutta la provincia reggina che hanno animato di colori, gioia e sport la giornata, le atlete cadette del Bolani Aurora Ferrara, Viviana Toscano, Ludovica Lento, Giada Fumante e Ilaria Laganà si sono aggiudicate il primo posto. Ad occupare il primo posto individuale è stata l’atleta Aurora Ferrara, al terzo posto individuale invece per la categoria cadetti si è classificato Alessandro Manzo.

L’entusiasmo del Consigliere Cuzzocrea

“Sono felice di potermi congratulare con questi giovani atleti – ha affermato il consigliere Cuzzocrea – con i loro docenti e con tutto lo staff che ha organizzato gli eventi, a cominciare dal Dirigente Scolastico Pino Romeo. Attraverso lo sport i ragazzi esprimono la loro voglia di stare insieme e di condividere percorsi animati da straordinaria passione ed amore per lo sport. Un ringraziamento quindi ai ragazzi per questi bei successi conseguiti, nella certezza che si tratti dell’ennesima tappa positiva di un’esperienza che vede protagonisti i valori sportivi come base essenziale per una crescita sana dei giovani, all’insegna dell’amicizia, del rispetto delle regole e della responsabilità comune”.

