A Reggio Calabria visite oculistiche gratuite: giorni e orari

“La sede territoriale UICI di Reggio Calabria, in collaborazione con il comitato IAPB provinciale, organizza – in occasione della Settimana Mondiale del Glaucoma – visite gratuite finalizzate a prevenire patologie oculari gravi che se non attenzionate rischiano di diventare invalidanti per le persone che ne vengono colpite”. Così in una nota il Presidente UICI Reggio Calabria Francesca Marino.

Nella nota si elencano giorni e orari delle visite gratuite, che “si effettueranno martedì 12 marzo dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e venerdì 15 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12:00 presso i locali della sede sociale UICI di Reggio Calabria sita in Via Michele Barbaro n.33, previa prenotazione telefonica chiamando il numero 0965.59.47.50 da giovedì 7 a lunedì 11 marzo p.v. dalle ore 09.30 alle ore 12.30”.

