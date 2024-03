Reggio Calabria, violenta aggressione sul corso Garibaldi: ragazzino ferito in modo grave | LIVE

StrettoWeb

Violenta aggressione nel cuore di Reggio Calabria pochi minuti fa: il fattaccio è successo nel centralissimo corso Garibaldi, all’altezza del Tapis Roulant. Due gruppi di ragazzini molto giovani si sono scontrati per futili motivi: una comitiva di ragazzi si trovava a bordo di un autobus nella zona del centro quando si sono infastiditi per essere osservati da un gruppo di ragazzini più piccoli. Così hanno deciso di scendere dall’autobus e inseguirli, finchè non hanno iniziato a pestarli.

Fortunatamente sono intervenuti subito i passanti, ma uno dei ragazzini minorenni coinvolti nella rissa ha avuto la peggio ed è visibilmente ferito al volto. Gli aggressori si sono dileguati dandosi alla fuga. Sul posto è appena giunta l’ambulanza che sta soccorrendo il malcapitato.

