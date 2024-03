Reggio Calabria: al via i lavori di rimozione cartelli pubblicitari pericolanti

StrettoWeb

Sono iniziati i lavori da parte della Castore di rimozione dei cartelli pubblicitari che da mesi o anni sono caduti o sono pericolanti in varie zone della città di Reggio Calabria. La Castore sta appunto procedendo a rimuovere i cartelloni e questa mattina, come possiamo vedere dalle foto a corredo dell’articolo, sono iniziati da via San Giuseppe.

