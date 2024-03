Reggio Calabria, ufficio postale di via Ecce Homo: nuovamente operativi gli ATM, la versione delle Poste sugli ingressi

StrettoWeb

In riferimento all’articolo “A Reggio Calabria l’ufficio postale degli mpanicati: clienti costretti a rimanere in fila fuori per paura di una pandemia finita da anni” del 4 marzo, Poste Italiane precisa che “l’ingresso regolato all’interno della sede di via Ecce Homo è dettato da una esclusiva questione di sicurezza, considerata l’elevata pedonabilità della struttura, soprattutto in occasione del pagamento delle pensioni. L’Azienda precisa, inoltre, che i due ATM di cui è dotato l’Ufficio sono nuovamente operativi. Il guasto segnalato è stato determinato da un corto circuito causato dal maltempo tra la notte del 3 e del 4 marzo”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.