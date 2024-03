Reggio Calabria, tensione in centro: portalettere aggredito mentre fa benzina, “tu non sai chi sono io” | DETTAGLI

StrettoWeb

Nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 29 marzo, si è verificata una tentata aggressione in un distributore di benzina nel centro città. Un portalettere in servizio è stato avvicinato in modo aggressivo da un ignoto a bordo di una Fiat Punto di colore marroncino. La situazione è diventata tesa quando l’aggressore ha sottratto le chiavi della macchina di servizio al portalettere. L’uomo ha quindi minacciato di far perdere il posto di lavoro all’addetto e ha cercato di aggredirlo con un coperchio portasabbia rosso. Tutto questo perchè, secondo l’aggressore, il postino non gli consentiva di fare benzina.

L’aggressore, infatti, si trovava in fila dietro l’erogatore riservato alle Poste e, nonostante gli altri due erogatori fossero liberi, aveva deciso che doveva usufruire di quella pompa di servizio accusando il portalettere di usare l’erogatore sbagliato. L’addetto delle Poste, inizialmente ignaro di quanto stava accadendo in quanto concentrato a svolgere le particolari procedure di erogazione carburante sul mezzo aziendale, si è visto letteralmente aggredito dall’uomo – a lui sconosciuto – che tra l’altro ha iniziato a farfugliare accuse ancora più gravi. Secondo l’aggressore, infatti, il portalettere stava provocando l’attesa di donne incinta, ma l’unico in fila era proprio lui! Tra le ingiurie rivolte dall’uomo al portalettere, anche “disabile con la 104” e altri epiteti, con l’immancabile espressione reggina “tu non sai cu sugni jeu”.

Inoltre, l’aggressore ha insistito affinché il portalettere telefonasse al direttore dello smistamento e alle forze dell’ordine, in particolare al personale della Questura che si trovava a pochi metri di distanza. Nonostante gli inviti del portalettere a lasciarlo in pace, l’aggressore lo ha coperto di insulti, offese, ingiurie e sputi. Nella lite, l’aggressore ha invitato il portalettere ad andarsene da Reggio Calabria. La situazione è stata tesa e sgradevole, ma fortunatamente il gestore del distributore è intervenuto per calmare le acque e aiutare il portalettere a proseguire con il suo lavoro, allontanando il facinoroso.

