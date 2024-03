Reggio Calabria, alle Poste una mostra filatelica sulle “Donne d’Italia”

StrettoWeb

E’ stata inaugurata questa mattina, 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la mostra filatelica “Donne d’Italia”, allestita in collaborazione con l’associazione culturale “Anassilaos” presso lo spazio espositivo del palazzo storico di Poste Italiane di via Miraglia a Reggio Calabria.

La mostra si propone di offrire un profilo filatelico delle donne italiane che hanno avuto un ruolo significativo nella storia d’Italia, nell’arte, nella cultura, nella scienza e nella fede.

Per l’occasione Poste Italiane ha attivato un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Mostra filatelica Donne d’Italia – 8.3.2024 – 89125 Reggio Calabria Centro” dove è possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo stand.

Per i collezionisti disponibile anche una cartolina colorata raffigurante la mimosa, da sempre simbolo della giornata dedicata alle donne.

Poste Italiane è un’azienda con una presenza femminile molto alta nella sua forza lavoro e la sua grande attenzione verso la parità di genere ha portato a registrare numerosi uffici “rosa”, in particolare nei ruoli di responsabilità, anche in provincia di XXX.

