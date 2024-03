Reggio Calabria, il porta a porta si è fermato nuovamente: cittadini sul piede di guerra

StrettoWeb

“Da oltre 20 giorni non vengono raccolti i rifiuti, ormai i mastelli sono letteralmente sepolti dalle buste che gli abitanti del posto giornalmente depositano. La richiesta del dovuto (Tari) viene recapitata puntualmente. Oserei dire che è una vergogna se si tiene conto che nel luogo oltre a cittadini fragili insiste una scuola e una ludoteca/asilo. Il sottoscritto ha più volte fatto presente all’urp del comune ed anche ai recapiti telefonici del servizio preposto. L’ amministratore del condominio Viola presso il quale si trova questo cumulo di spazzatura (via caserma Trav. priv.) ha anche inoltrato pec sia all’azienda sanitaria, alla ditta che si interessa della raccolta e credo anche alla procura. Spero che codesta emittente si faccia carico di notificare alla città questa vicenda che è semplicemente rivoltante. Grazie, cordiali saluti Antonino Cicciù”. E’ questa la segnalazione di un lettore di StrettoWeb relativamente al solito problema della presenza costante di rifiuti in città.

