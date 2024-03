Reggio Calabria: piscina all’aperto in pieno centro, occasione unica in una giornata di sole

StrettoWeb

Una bellissima piscina è stata “inaugurata” in pieno centro storico a Reggio Calabria. La piscina all’aperto si trova in via Aschenez e sembra anche abbastanza profonda e grande tanto da poter contenere tutti i cittadini che vogliono approfittare di una giornata di sole come quella di oggi per farsi un bel tuffo in totale relax.

