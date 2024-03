Reggio Calabria: pericolo in via San Giovanni di Pellaro, cipresso alto 30 metri rischia di crollare

StrettoWeb

Una lettrice di StrettoWeb Errigo Mariangela, ci ha inviato una segnalazione da via San Giovanni di Pellaro. Le lettrice afferma: “Abito in via San Giovanni salita cimitero Pellaro n.4, scrivo per fare presente una situazione piuttosto critica, si tratta di un cipresso alto 30 metri pericolante che diventerà una situazione molto ardua se non si prendono reali provvedimenti, sia per me che ci abito proprio sotto e sia per le tante persone che salgono al cimitero, succederanno danni IRREPARABILI. L’anno scorso il 20/05/2023 è già caduto un altro albero proprio sopra la mia abitazione recandomi danni, quel giorno sono venuti i vigili del fuoco e li ho pregati di tagliare anche quello ma purtroppo non è stato possibile, hanno solo fatto la segnalazione a una ditta addetta, il giorno questa ditta è venuta hanno fatto il sopralluogo ma hanno detto che la segnalazione per questo albero pericolante non gli risulta. Ho reso noto questo, anche ai custodi del cimitero, perché anche a loro dovrebbe interessare, dato che come me ci passano sotto e anche le tante persone che vanno al cimitero e anche con loro non ho avuto nessun riscontro. Ho chiamato tanti numeri tra cui il numero 0965/3622177 mi hanno detto di fare questa segnalazione tramite email al ambiente@reggiocal.it allegando foto e video e non sono venuti né a fare un sopralluogo e né a prendere provvedimenti. Noi non possiamo continuare a vivere con la costante paura, già solo di uscire fuori, perché possa succedere il peggio”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.