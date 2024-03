Reggio Calabria: pericolo sul lungomare di Catona, cartellone pubblicitario pronto a cadere

StrettoWeb

Pericolo sul lungomare di Catona, periferia nord di Reggio Calabria dove un palo e cartellone pubblicitario pendono pericolosamente sul marciapiede. “Si aspetta la possibile tragedia? Si aspetta che crolli, che cada su qualche auto o passante? Possibile che nessuno faccia caso ed intervenga?”, afferma un lettore di StrettoWeb indignato.

Solo qualche settimana fa un cartellone pubblicitario come questo pericolante di Catona è crollato in via Antonio Caserta finendo su un’auto ma per fortuna senza provocare vittime.

