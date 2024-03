Reggio Calabria, 1ª edizione di “Pellaro in Fiore l’Ulivo della Speranza” | FOTO

StrettoWeb

Il 7 marzo 2024 alle ore 10:30 presso l’IC Cassiodoro Don Bosco, plesso Don Bosco via Nazionale trav. G Pellaro RC, si è svolta la prima edizione dell’iniziativa “Pellaro in Fiore l’Ulivo della Speranza”, progetto ideato e organizzato dall’Associazione culturale Melany Art l’Oasi Creativa. “Pellaro vuole Rifiorire”, voglia di risvegliarsi a livello locale, senso di appartenenza e civico, cura e speranza nel futuro che parta dal territorio e per il territorio, questo l’obiettivo dell’evento. In prossimità della stagione primaverile e delle festività pasquali, l’associazione lancia un messaggio di riflessione e condivisione pace e speranza per la comunità.

Ha scelto come simbolo l’albero d’ulivo, longevo, millenario e maestoso, pianta per eccellenza segno di pace, e la bellissima Primavera che ad ogni anno che ci offre la sua vivacità, la Natura si risveglia donandoci colori e profumi ed è in questo contesto che nasce l’idea dell’iniziativa stessa, come la Madre Terra si risveglia ad ogni primavera nonostante tutto e tutti, così la collettività vuole rigenerarsi nella speranza di un futuro più sereno e pacifico volto al benessere non solo proprio ma soprattutto verso il prossimo. Volutamente l’associazione ha scelto la scuola come punto di partenza per questo nuovo progetto Melany perché essa funge da anello di congiunzione, un legante che coniuga Cultura Famiglia e Futuro, gli alunni stessi.

Gli allievi dell’Istituto scolastico si sono cimentati al progetto con tema sociale dal titolo “Bisognerebbe imparare dagli ulivi a lasciarsi modellare dal vento senza perdere il proprio carattere”. Gli studenti si sono adoperati in uno Spazio Creativo con spunti di riflessione e considerazioni, sul bene prezioso rappresentato dall’ulivo e sulla sua natura di pianta SempreVerde, intesa come metafora per essere sempre fiduciosi e speranzosi nel futuro che li circonda nonostante i tempi difficili che vivono, testimoni loro malgrado, di un presente problematico ed instabile. I ragazzi si sono impegnati su diversi indirizzi curvatura tecnica /scientifica ed artistica/umanistica.

Gli allievi impegnati ad indirizzo tecnico-scientifico coordinati dalle docenti Valentina Santisi e Alessandra Esposito, hanno realizzato ricerche sulle caratteristiche scientifiche degli alberi d’ulivo e i suoi frutti, curandone gli aspetti benefici su salute ed economia e realizzando anche un QR Code utilissimo per le nuove tecnologie, mentre gli altri impegnati ad indirizzo artistico- umanistico, coordinati dalle docenti Marilena Tedesco, nonché referente del progetto scolastico, e Maria Laura Cicciù, hanno effettuato ricerche su miti, leggende, simboli storici creando un cortometraggio con un accattivante Design Cartoon, realizzato un bellissimo e significativo elaborato artistico su legno e utilizzando materiale di riciclo, con un messaggio forte “Non raccogli ciò che semini … ma raccogli ciò che curi” e scritto un originale poesia dal titolo “Siamo come Ulivi” incorniciata dalla proiezione di un suggestivo video sulle note della canzone “Adiemus Enya”.

Ad aggiungere valore a questo incontro la presenza della poetessa pellarese Francesca Tavani che ha deliziato tutti i convenuti con la lettura di alcuni suoi componimenti poetici inerenti alla tematica dell’iniziativa stessa, particolarmente apprezzate le poesie “Il Campo”, “Lo Scampolo di un Sogno”, “Le Radici dell’Amore”, “Magica Primavera”, grandi e piccini incantati dalle magiche immagini nate dai bellissimi e toccanti versi e accompagnati da applausi sentiti e spontanei. Una mattinata partecipata, ricca di momenti di riflessione e condivisione e per l’occasione, l’associazione ideatrice dell’iniziativa ha donato all’IC Cassiodoro Don Bosco, come segno di Pace e Speranza per un futuro costellato di sensibilità e amore, degli alberelli d’ulivo, uno per ogni plesso scolastico che andranno a valorizzare gli spazi verdi di riferimento e agli alunni, impegnati nell’iniziativa stessa, sono stati distribuiti dei vasetti contenenti semi di piantine fiorite, cosicché “Pellaro in Fiore” possa diventare, in ogni aiuola, portone o balcone privato e casalingo, segno che rafforzi il senso di cittadinanza del paese. La giornata si è conclusa con la messa in posa dell’alberello d’ulivo destinato al plesso Don Bosco e consegnati gli altri alberelli alle referenti dei diversi plessi che compongono IC Cassiodoro Don Bosco presenti all’iniziativa e felicemente entusiaste di aver partecipato a questa sentita opera relazionale e comunitaria.

In conclusione, ringraziamenti vivissimi a tutte le compagini che hanno preso parte al progetto e consegna riconoscimenti alla dinamica DS la sig.ra Eva Nicolò in primis, che ha reso possibile questo incontro nel nome della Speranza e della Pace, alle docenti Marilena Tedesco ed Alessia Logorelli ed alla mitica Francesca Tavani. Particolarmente felice ed orgogliosa il Presidente dell’associazione Melany, la sig.ra Pavone Teresa, per la buona riuscita dell’iniziativa “Gli Ulivi con una statura regale e simbolica sovrastano la quercia, l’uva, il grano e le greggi … essi appartengono a questa terra fatta di colori e sapori, e ne conoscono i bisbigli, i canti, e le storie …. Cosi i nostri ragazzi si modellino con il vento e la brezza marina … rimanendo sempre costruttori di Pace e Speranza”.

