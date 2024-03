Torna a Reggio Calabria “Una Passerella per Grace”

StrettoWeb

È iniziato il countdown per la II edizione di “Una Passerella per Grace”, evento organizzato dall’Associazione Grace e l’Associazione Artemide in programma domenica prossima, 10 marzo, dalle ore 17.30 all’Auditorium “Gianni Versace” del Cedir di Reggio Calabria. L’iniziativa benefica, presentata questa mattina alla Città Metropolitana, suona toccante e significativa. Al tavolo dei relatori della sala “Perri” erano seduti l’Assessore Comunale Carmelo Romeo; il Garante regionale della Salute Anna Maria Stanganelli; il Presidente dell’Associazione Grace Lidia Papisca; il Presidente dell’Associazione Artemide Valeria Pellegrino (che presenterà l’evento) e il Direttore artistico Mario Vitolo.

Anche per questa nuova edizione l’evento celebrerà la forza e la femminilità delle donne che hanno affrontato o stanno affrontando un percorso di cura dopo la diagnosi di tumore. Ogni donna sarà valorizzata ed esaltata attraverso abiti, gioielli e accessori, sottolineando la sua unicità e bellezza intrinseca grazie alla partecipazione di sponsor che hanno sposato la mission dell’iniziativa. La presenza in passerella anche di modelle professioniste, infatti, trasmette un messaggio importante: la malattia non è un ostacolo alla bellezza e all’eleganza.

I patrocini all’evento

Un coro istituzionale unanime farà da cornice alla sfilata, infatti l’evento è stato patrocinato dal: Consiglio regionale della Calabria; dal Comune di Reggio Calabria; dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria; dal Comune di Villa San Giovanni; dall’Ufficio Garante della Salute Regione Calabria; dall’Ufficio Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza Regione Calabria; dall’Ufficio Garante dei Diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria; dalla F.A.V.O. nazionale e dalla F.A.V.O. Calabria; dal G.O.M.; dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria; dall’Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri di Reggio Calabria; dall’Hospice “Via delle Stelle” di Reggio Calabria; dalla Camera di Commercio reggina; Confcommercio Reggio Calabria e dall’Ordine Assistenti Sociali Calabria; Europa Donna Italia ed Europa Donna Calabria.

Ad alzare il sipario per l’edizione 2024 sarà un’esposizione artistica a cura di artisti reggini che con le loro opere d’arte accoglieranno gli ospiti e li proietteranno in una serata emozionante e ricca di spettacolo e sorprese. E sarà proprio l’emozione il filo conduttore dell’iniziativa. Un momento toccante sarà l’esibizione di Benedetta Marcianò che canterà l’inedito “Grace c’è” scritto da Mauro Giamboi per l’occasione. Momenti più “leggeri” saranno affidati a Davide Tusa, in arte Mago Plip, palermitano doc che porterà sul palco un’esplosione di risate e stupore. Una sfilata, quindi, che non sarà solo palcoscenico ma un potente promemoria della forza e della resilienza di chi affronta ogni giorno la malattia.

