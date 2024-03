Reggio Calabria: nuove procedure per le richieste urgenti di rilascio passaporti

StrettoWeb

Anche presso la Questura di Reggio Calabria, seguendo le indicazioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, è stata istituita l’”agenda prioritaria”, da utilizzare per tutte le richieste urgenti di rilascio passaporti.

I cittadini residenti che hanno la necessità di partire nei successivi 30 gg e non hanno trovato una data utile per presentare la relativa istanza, collegandosi all’Agenda ordinaria raggiungibile al link https://passaportonline.poliziadistato.it, all’atto della scelta della sede presso cui recarsi, visualizzeranno un nuovo pop up informativo ove il cittadino troverà gli appuntamenti messi a disposizione per le successive 2 settimane, e fissata la data in urgenza stamperanno un modulo attestante la priorità da firmare e consegnare all’ufficio di polizia, insieme alla documentazione comprovante la data del viaggio.

Nel caso in cui non ci fossero disponibilità di appuntamenti anche nella sezione delle urgenze, comparirà un tasto ben evidente che consentirà al cittadino di compilare, stampare e firmare un modulo in cui segnala i motivi dell’urgenza per le successive valutazioni da parte degli operatori dell’Ufficio Passaporti.

Con l’occasione si comunica all’utenza che da giorno 18.03.2024 l’Ufficio Passaporti della Questura ha modificato i propri orari di sportello e le modalità di prenotazione per l’acquisizione di pratiche di rilascio passaporti e dichiarazioni di accompagnamento. Più precisamente:

Dal lunedì al venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 12 ed i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30 sarà possibile prenotare un appuntamento esclusivamente su agenda on-line passaporti raggiungibile attraverso il sito https://passaportonline.poliziadistato.it/;

dalle ore 9 alle ore 12 ed i dalle ore 14:30 alle ore 17:30 sarà possibile prenotare un appuntamento su passaporti raggiungibile attraverso il sito https://passaportonline.poliziadistato.it/; Dal martedì al venerdì mattina dalle ore 9 alle ore 12 sarà possibile esclusivamente per l’utenza residente nei comuni di Reggio Calabria, Motta San Giovanni e Cardeto, presentare la propria pratica senza alcuna prenotazione, previa acquisizione di numero eliminacode.

Si invitano pertanto gli utenti residenti in altri comuni a prenotarsi tramite agenda online o a rivolgersi ai Commissariati di P.S. competenti per territorio.

Si ricorda che gli addetti dell’Ufficio Passaporti sono a disposizione dell’intera cittadinanza per qualunque esigenza o problematica negli orari di sportello nonché telefonicamente allo 0965411609 e 0965411560, o con indirizzo di posta elettronica dipps168.00n0@pecps.poliziadistato.it

