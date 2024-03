Reggio Calabria, modifiche alla circolazione in centro per potatura alberi: giorni e zone interessate | INFO

StrettoWeb

L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria comunica che “a causa di lavori di potatura degli alberi di pregio, la circolazione in centro città subirà delle variazioni“, si legge in una nota. Il centro città sarà dunque parzialmente inutilizzabile – in alcuni giorni, orari e aree – per via dei lavori relativi alla potatura degli alberi.

Ecco dove e quando nello specifico:

dal 18.03.2024 al 21.03.2024 , dalle ore 5:00 alle ore 7:30 e dalle ore 8:45 alle ore 12:30, sul Corso G. Matteotti, nel tratto compreso tra via Palamolla e via Biagio Camagna vi sarà interdizione al transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine; sarà istituito altresì il divieto di sosta con zona rimozione;

, dalle ore 5:00 alle ore 7:30 e dalle ore 8:45 alle ore 12:30, sul Corso G. Matteotti, nel tratto compreso tra via Palamolla e via Biagio Camagna vi sarà interdizione al transito veicolare, ad eccezione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine; sarà istituito altresì il divieto di sosta con zona rimozione; dal 18.03.2024 al 21.03.2024, dalle ore 5:00 alle ore 14:00, sul Lungomare Falcomatà, nel tratto compreso tra la rampa della salita denominata via Francesco Ierace e la rampa della salita denominata via Francesco Monteleone, vi sarà divieto di sosta ambo i lati e l’istituzione del doppio senso di circolazione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.