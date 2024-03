Reggio Calabria, il Kiwanis Club Juppiter dona uova di Pasqua alla “Casa Annunziata”

StrettoWeb

Il Kiwanis Club Juppiter Reggio Calabria ha fatto visita alla “Casa Annunziata” (centro di accoglienza per minori stranieri non accompagnati in città) che ospita minori non accompagnati provenienti da diversi stati del mondo (Afghanistan, Egitto, Siria ed altri). Il Presidente del club, Giuseppe Gentile, accompagnato dai soci kiwaniani, è stato accolto dal responsabile accoglienza “Casa Annunziata”, Giovanni Fortugno, il quale ha presentato gli eccezionali bambini ivi presenti; nello stesso tempo, il club ha avuto modo di conoscere anche gli operatori dell’incantevole struttura umanitaria.

Il club ha regalato delle uova di Pasqua per tutti i bambini presenti, per donare loro un momento di gioia. Il Presidente Gentile ricorda le bellissime parole del responsabile Giovanni Fortugno, che nel corso dell’incontro ha ribadito il proprio motto incentrato sulle parole di Papa Francesco: “accogliere, proteggere, integrare, promuovere”.

E anche sulla scia tracciata da Papa Francesco, appunto, in cui tutti gli operatori della “Casa Annunziata” lavorano per aiutare in maniera costante i bambini ivi presenti, con altissimo amore e grande professionalità.

