Reggio Calabria, incendio distrugge nota stazione di servizio carburanti di Sbarre | FOTO

Un grosso incendio ha interessato questa notte, intorno all’1:00, la nota stazione di servizio carburanti Esso sita sulla via Sbarre a Reggio Calabria. Le fiamme hanno danneggiato il “casotto” che – come possiamo vedere dalle immagini a corredo dell’articolo – è completamente distrutto. I danni, secondo i rilievi effettuati dal titolare della stazione di servizio, ammontano a circa 300 mila euro.

Per domare il rogo, sul posto sono intervenute in piena notte 3 squadre dei Vigili del Fuoco più le autobotti per il rifornimento idrico. I vigili si sono immediatamente adoperati per impedire che l’incendio si propagasse prepotentemente. Fortunatamente non sono stati interessati i distributori di carburanti, altrimenti le conseguenze sarebbero state molto più gravi. Al momento non è chiara la dinamica dell’incendio, ma sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto anche utilizzando le telecamere di videosorveglianza della zona.

