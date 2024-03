Reggio Calabria, il delirio delle piste ciclabili continua: a Pentimele un cordolo al posto del marciapiede | FOTO

StrettoWeb

Il delirio delle nuove piste ciclabili di Reggio Calabria non è ancora finito. Nonostante il caso politico sollevato dal sindaco Falcomatà contro la sua stessa Amministrazione e l’annunciata sospensione dei lavori, nei giorni scorsi a Pentimele la fantomatica pista ciclabile ha cambiato nuovamente volto. E non certo in meglio.

Come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo, infatti, è stato letteralmente distrutto il marciapiede e al suo posto è stato posizionato una specie di cordolo in cemento armato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.