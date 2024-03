Reggio Calabria, grande mobilitazione per Miriam: potrà tornare a vedere grazie a una raccolta fondi online | DETTAGLI

StrettoWeb

Grande mobilitazione a Reggio Calabria per una raccolta fondi per Miriam Iero, ragazza di 19 anni che da 9 a causa di una grave malattia, ha perso la vista. Il padre di Miriam, Demetrio, ha avviato una raccolta fondi per raggiungere una cospicua cifra che consenta alla giovane di poter acquistare gli occhiali speciali OrCam 2.0 che le daranno la possibilità di poter “rivedere” le persone a lei vicine.

“Miriam è una ragazza piena di vita e con tanta voglia di fare, purtroppo però le difficoltà sono tante, è difficile per lei fare una passeggiata, è complicato andare a prendere un gelato con i suoi amici. La tecnologia non smette mai di stupire e, ha dato vita a un dispositivo elettronico che consente alle persone ipovedenti o cieche come Miriam, di diventare più indipendenti permettendo loro di “vedere” grazie all’utilizzo dell’ intelligenza artificiale, tutto ciò che li circonda. Oggi, grazie anche ad un gruppo di amici che si è interessato e mi sta attivamente aiutando, lanciamo questa raccolta fondi per portare un po’ di colore nel mondo di Miriam. Grazie a tutti anticipatamente!!”. E’ questo il messaggio del padre di Miriam.

Chiunque volesse aiutare Miriam potrà effettuare una donazione CLICCANDO QUI

